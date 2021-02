Botafogo perdeu mais uma Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 18:57 | Atualizado 13/02/2021 19:18

Goiânia - Não perca a conta, torcedor alvinegro. Já rebaixado para a Série B, o Botafogo alcançou a marca de 20 derrotas no Campeonato Brasileiro. Na luta para permanecer na elite, o Goiás, com gols de Rafael Moura e Fernandão, soube explorar a falha marcação da pior defesa da competição, com 59 gols sofridos em 36 rodadas, para confirmar a vitória por 2 a 0, neste sábado, no Serrinha, e ganhar uma sobrevida na particular disputa com Vasco e Bahia para fugir da degola.

Com oito desfalques, entre jogadores machucados ou em transição, Lucio Flavio, técnico interino do Botafogo até o fim da competição, optou pelo esquema com três zagueiros e promoveu a volta de Marcelo Benevenuto ao time. O zagueiro, punido pelo atraso numa atividade há duas semanas, havia começado os dois últimos jogos no banco de reservas.

Na tentativa de minimizar as baixas e proteger a defesa, que não contou com a dupla de volantes José Welison e Romildo, machucados, Lucio Flavio foi traído pela prórpia estratégia. Com a corda no pescoço, o Esmeraldino tomou a iniciativa e, em menos de cinco minutos, o goleiro Diego Loureiro já havia realizado duas defesas difíceis. O desacerto na marcação do trio defensivo pelo alto ficou evidente.

Aos sete minutos, Rafael Moura aproveitou bem o cruzamento de Jefferson e, de cabeça, abriu o placar. Com muito espaço pelos lados, pela ineficaz marcação dos alas Kevin e Lucas, o Alvinegro foi uma presa fácil. Sem conseguir contra-atacar, não conseguiu municiar Matheus Nascimento e Navarro. O fim do primeiro tempo foi um alento para o torcedor que acompanhou o sofrível primeiro tempo.

Com Luiz Otávio e Warley no lugar de Kayque e Cesinha, o Botafogo voltou com uma postura mais ofensiva, pressionando a saída de bola do Goiás. Navarro obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer a primeira defesa, mas foi pouco. Com dificuldade de construção, o Botafogo, sem encaixar a marcação, continuava a ser ameaçado pelo alto. E foi após o preciso cruzamento de Shaylon que Fernandão, livre de marcação, aumentou a vantagem, aos 18 minutos.

A expulsão de Kanu, aos 37, jogou por terra qualquer chance de reação em Goiânia. Sem comemorar uma vitória desde o dia 19 de dezembro, sobre o Coritiba, o Botafogo caminha para consolidar a pior campanha em um turno de um clube da Série A.

GOIÁS X BOTAFOGO



Local: Serrinha, Goiânia

Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Gols: 1º tempo - Rafael Moura (7 minutos). 2º tempo - Fernandão (18 minutos)

Cartões amarelos: Miguel Ferreira e Breno; Sousa, Kayque e Caio Alexandre. Cartão vermelho: Kanu

Público: Jogo com os portões fechados



Goiás: Marcelo Rangel, Shaylon, Fábio Sanches, Heron e Jefferson; Breno (Ariel Cabral), Henrique Lordelo e Miguel Ferreira (Iago Mendonça); Vinícius (Daniel Oliveira), Fernandão (Índio) e Rafael Moura (Douglas Baggio). Técnico: Glauber Ramos.

Botafogo: Diego Loureiro, Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa; Kevin, Kayque (Luiz Otávio), Caio Alexandre, Cesinha (Warley) e Hugo (Matheus Babi); Matheus Nascimento (Bruno Nazário) e Rafael Navarro. Técnico: Lucio Flavio