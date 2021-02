Presidente do Botafogo, Durcesio Mello Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 11:44

Rio - Uma vitória importante para o Botafogo ocorreu justamente fora de campo, na Justiça do Trabalho. A juíza Marcia Regina Leal Campos autorizou que o clube aguarde o julgamento de um recurso que está corrento no TRT-1, com isso, o prazo para que o Alvinegro pague 7,2 milhões de reais do Ato Trabalhista foi adiado.

A medida vai impedir que, a principio, o Botafogo seja excluido do programa que é fundamental para ordenar os débitos trabalhistas do time. O alívio tomou conta de General Severiano na última quinta-feira, quando a decisão foi liberrada. Um parecer final do colegiado ainda não tem data para sair. As informações são do site "ge.com".

Publicidade

O Botafoga já havia sido autorizado a adiar os depósitos mensais do Ato Trabalhista no ano pasasdo por conta da pandemia do covid-19. Entretanto, em dezembro, a desembargadora corregedora regional Mery Bucker Caminha, da Coordenadoria de Apoio à Execução do TRT-1, decidiu anular o adiamento concedido ao Botafogo referente às parcelas de abril, maio, junho e julho.