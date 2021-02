Sérgio Vieira Reprodução

Publicado 14/02/2021 15:45

Rio - O Botafogo ainda não definiu o seu futuro treinador. Porém, de acordo com o jornal português "Record", o lusitano Sérgio Vieira estaria na mira do clube carioca. O treinador já teve passagem por clubes do Brasil como o São Bernardo, América-MG, Ferroviária e Athletico-PR.

Na suas últimas temporadas no futebol português, Sérgio Vieira se destacou comandando equipes que conseguiram o acesso para a Primeira Divisão do futebol lusitano. Atualmente, o treinador está sem clube.



Rebaixado para a Série B, o Botafogo ainda não definiu um alvo fixo para a assumir o comando da equipe. Nas últimas partidas do Brasileiro, o clube carioca será comandado por Lucio Flavio.