Publicado 15/02/2021 11:00

Rebaixado e dono de umas piores campanhas do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o Botafogo já pensa na próxima temporada. E corre contra o tempo para acertar logo com um técnico para dar continuidade ao planejamento para a Série B. Por isso, a expectativa da diretoria alvinegra é definir o novo comandante ainda nesta semana.



O diretor de futebol, Eduardo Freeland, iniciou as conversas com alguns candidatos. A busca é por profissionais com experiência na disputa da Segunda Divisão, mas que também tenham possibilidade de fazer mais do que apenas conseguir o acesso, segundo informou o site 'ge'.



Apesar de alguns nomes estrangeiros oferecidos, a prioridade da diretoria é acertar com um técnico brasileiro, que conheça melhor a realidade da Série B. Além disso, o Botafogo tem uma situação financeira mais delicada e não pode pagar muito por um treinador. Mesmo assim, entre alguns dos alvos, há nomes com vencimentos elevados que o clube tenta convencer a aceitar redução.



Inicialmente, a folha salarial que gira em torno de R$ 2,5 milhões deve ser mantida, incluindo a comissão técnica. Por isso, o salário do novo comandante não deve ser muito alto, o que dificulta a negociação com alguns nomes que estão empregados ou em busca de oportunidades na Série A.