Fernando Diniz Van Campos

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 14:10

Rio - Observando alguns nomes para definir o seu futuro treinador, o Botafogo estaria analisando a possibilidade de contratar Fernando Diniz. De acordo com informações do portal "Lancenet", o ex-treinador do São Paulo é um dos nomes avaliados para comandar o Glorioso na próxima temporada.

A sondagem da equipe carioca foi concreta. O projeto do Botafogo seria de dois anos, visando a disputa da Série B e foco no retorno para a elite do futebol brasileiro. A oferta teria agradado Fernando Diniz, no entanto, o ex-treinador do São Paulo pediu tempo para pensar e analisar outras ofertas antes de dar uma resposta concreta.



Sem clube desde que deixou o São Paulo no dia 1º de fevereiro, Fernando Diniz já trabalhou no Fluminense em 2019. Pelo São Paulo, na atual temporada, o comandante foi demitido após perder força no título do Campeonato Brasileiro e acumular resultados negativos em 2021.