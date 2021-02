Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 10:30 | Atualizado 16/02/2021 10:31

Rio - O São Paulo fez, de forma oficial, uma proposta pelo zagueiro Kanu, do Botafogo. Entretanto, o valor de R$ 3,2 milhões parcelados por 60% dos direitos econômicos do atleta não agradou ao clube carioca, que recusou a proposta. As informações são do site "uol".

Ainda seguindo o site, o Alvinegro só aceita negociar o zagueiro por R$ 9 milhões em 50% dos direitos econômicos. O São Paulo não descarta fazer uma nova proposta.

Publicidade

O Botafogo também recusou uma proposta feita pelo Cruz Azul, do México. Os Mexicanos ofereceram U$ 400 mil por um ano de empréstimo (cerca de R$ 2,14 milhões) e valor de compra estipulado entre US$ 3,2 milhões (R$ 17,1 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões), dependendo do prazo do pagamento, para ter o defensor.