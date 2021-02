Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 09:30

Rio - O São Paulo resolveu entrar de vez na disputa pela contratação do zagueiro Kanu. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o Tricolor Paulista ofereceu cerca de R$ 5 milhões para contratar o zagueiro, de 23 anos.

No entanto, segundo o site, o Glorioso não planeja se desfazer do defensor por uma quantia inferior a R$ 18 milhões. Revelado pelo clube carioca e titular durante toda a temporada, Kanu é um dos jogadores que se valorizaram em 2020 e 2021, apesar do rebaixamento alvinegro.

O Cruz Azul tentou a contratação do jogador, mas as partes não chegaram a um acordo. Agora, o São Paulo é mais um clube interessado no atleta. A multa rescisória de Kanu para o futebol brasileiro é de R$ 70 milhões e para o exterior é de € 40 milhões (cerca de R$ 260 milhões).



De acordo com o portal "globoesporte.com", o Botafogo, que já acertou a venda de Pedro Raul para o futebol japonês vê com bons olhos as transferências de alguns jogadores como Kanu, Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi. Porém, o Glorioso espera conseguir valores consideráveis aceitáveis pelos atletas.