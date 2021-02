Em alta, Kanu esteve perto de se transferir para o Cruz Azul, do México, e agora está no radar do São Paulo Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo apresentou uma contraproposta ao São Paulo pela venda de 60% dos direitos econômicos de Kanu. Após a recusa da oferta de R$ 3,2 milhões, parcelados, o Glorioso reduziu a pedida inicial de R$ 9 para R$ 6 milhões, segundo o 'UOL'. Com a aprovação de Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube, o zagueiro, de 23 anos, está na lista de reforços do técnico Hernán Crespo.

Com a urgência de fazer caixa, o Botafogo não tem interesse de envolver o perdão da dívida pela contratação do atacante Henrique Almeida, em 2013, calculada em cerca de R$ 4,7 milhões. O São Paulo, no entanto, ainda pretende diminuir o valor da transação com a inclusão de jogadores na negociação.

Kanu termina a temporada em alta. Na campanha que selou o rebaixamento do Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro foi um dos poucos destaques. Embora não faça parte do amplo processo de reformulação, Kanu é um dos ativos do clube mais bem avaliados no mercado. A venda se faz necessária para equilibrar as finanças do clube, que perderá cerca de R$ 100 milhões em receita de transmissão com a queda de divisão.

Em dezembro, o Alvinegro recusou uma proposta do Cruz Azul, do México, pelo empréstimo do zagueiro pelo valor de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,14 milhões), com os direitos fixados entre US$ 3,2 milhões (R$ 17,1 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões), de acordo com as metas alcançadas. A forma de pagamento, no entanto, esfriou a negociação.