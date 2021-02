Kanu Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 24/02/2021 10:00

Rio - O zagueiro Kanu, de 23 anos, está perto do São Paulo. De acordo com o portal "UOL", o Glorioso aceitou a oferta do Tricolor Paulista e o atleta deverá mudar de ares em breve. O clube carioca deverá receber R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do defensor.

Inicialmente, o São Paulo havia oferecido R$ 3 milhões e a oferta acabou sendo recusada. A nova proposta agradou o Botafogo que irá utilizar cerca de 30% do valor será usado para abater uma parcela da dívida que o Botafogo tem referente à contratação do atacante Henrique Almeida, em 2013. Com o acordo, o clube alvinegro ganharia mais tempo para quitar o restante do débito com o clube paulista.



O contrato de Kanu com o time paulista será até o final de 2024. Kanu foi um dos poucos destaques do Botafogo na temporada atual. O Botafogo já havia rejeitado uma proposta do Cruz Azul, do México. O zagueiro, de 23 anos, entrou em campo em 49 jogos na atual temporada pelo Glorioso.