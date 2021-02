Joel Carli VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:58 | Atualizado 16/02/2021 11:58

Rio - Buscando a reestruturação do elenco para disputar a Série B 2021, o Botafogo tenta repatriar Joel Carli. A negociação está em curso para tirar o zagueiro do Aldosivi, da argentina. A dívida milionária entre o clube e o defensor pode ser um empecilho. Quem participou da contratação do jogador em 2016 foi o ex-vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha, que considera um erro a demissão do atleta em 2020.

"Para mim, o grande erro foi ter mandado o Carli embora daquela maneira. O Botafogo, como instituição, precisa respeitar os seus atletas. Pimpão virou moeda de troca, “fulano custava dois Pimpões“, “o outro custava meio Pimpão“. Isso é um desrespeito ao profissional, que foi muito dedicado, teve conduta exemplar e respeitou a instituição. Sobre o Carli, construiu-se uma imagem que ficava cobrando salário e pressionando diretoria. Não é isso. O capitão na Argentina exerce função acima da do Brasil, ele sempre colocou a cara, nos bons e nos maus momentos. O salário está atrasado, ele tem que cobrar que esteja em dia. Se cobrava essa postura nossa, que bom. Talvez hoje não tenha. Será que hoje não está faltando?", disse o ex-dirigente.

"Eu vi o Carli colocar jogador para fora de vestiário porque desrespeitou o Botafogo. Perdemos um jogo em casa, na Ilha, e ele tirou o jogador do vestiário. Quanto vale isso? Para mim vale muito. Preciso ter um jogador com sangue nos olhos desse jeito, que um cordeirinho que finja em campo. Prefiro um que me cobre que um que não tenha colhão. É injusto tratar o Carli dessa maneira, sempre honrou a camisa. Saiu em uma situação muito mal-resolvida, de maneira que não deveria ter acontecido. Voltar é outra história, não quero falar disso", disse Gustavo Noronha, em live no canal “Tua Estrela Te Conduz”.

O Botafogo, já rebaixado, volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, às 20 horas.