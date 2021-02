Volante do Grêmio, Matheus Frizzo chega ao Botafogo por empréstimo Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 16/02/2021 16:04

Mesmo ainda em busca de um técnico, o Botafogo começa a montar o seu elenco para a próxima temporada e já encaminhou a contratação por empréstimo de Matheus Frizzo, do Grêmio. O volante de 22 anos disputou a Série B de 2020 pelo Vitória e acertará contrato até o fim da Segundona, segundo o site 'ge'.

Faltam apenas alguns detalhes para a contratação, que pode ser sacramentada até o fim da semana. O jogador teve proposta de permanecer no Vitória, mas optou pela proposta do Botafogo, onde espera ter mais visibilidade.

Matheus Frizzo disputou 17 partidas na Série B de 2020, sendo 14 como titular do Vitória. O volante estreou pelos profissionais do Grêmio em 2019, mas não foi aproveitado na atual temporada e acabou emprestado para seguir em atividade. Ele tem contrato com o clube gaúcho até o fim de 2022.



Enquanto não confirma o acerto, o Botafogo seguirá com a reformulação de seu elenco, mas também aguarda uma definição do técnico. Mesmo assim, já está no mercado em busca de nomes para a próxima temporada. Além de Matheus Frizzo, o Glorioso também já acertou com o atacante Ronald, do Botafogo-SP, mas ainda não fez o anúncio oficial.