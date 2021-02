Wellington Paulista Divulgação

Rio - O atacante Wellington Paulista, de 37 anos, pode retornar ao Botafogo. De acordo com informações do portal "Lancenet", o Glorioso vem monitorando o jogador do Fortaleza e analisa a contratação do atleta para ser o "homem gol" do clube carioca na disputa da Série B.

Wellington Paulista defendeu o Botafogo em 2008. Ele foi muito bem na disputa do Carioca, sendo inclusive artilheiro da competição. O Glorioso foi vice-campeão, perdendo a disputa para o Flamengo.

O atacante é um dos líderes do elenco do Fortaleza, mas seu vínculo com o clube cearense vai somente até maio de 2021. O futuro do atacante será definido apenas depois do Campeonato Brasileiro, já que a equipe nordestina ainda corre risco de rebaixamento para a Série B.



Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 52 oportunidades com a camisa do Fortaleza. Ele fez 15 gols pelo clube cearense.