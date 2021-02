Volante do Grêmio, Matheus Frizzo chega ao Botafogo por empréstimo Lucas Uebel / Grêmio

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 12:41

Rio - Perto de um acerto com o Botafogo, o volante Matheus Frizzo, que pertence ao Grêmio, mas disputou a última temporada pelo Vitória se despediu do clube baiano nas redes sociais. Aos 22 anos, o jogador deverá reforçar a equipe para a próxima temporada.

“Com todo meu coração, venho agradecer esse clube que criei um carinho grande, “pouco” tempo, mas muito intenso, fui feliz e serei sempre grato. Gostaria muito de ter conseguido um contato mais direto com a torcida lotando o Barradão, tinha essa vontade, uma pena não ter vivido isso, mas agradeço bastante o carinho que sempre tiveram comigo. Como sempre disse, foi uma honra vestir essa camisa! Obrigado por tudo”, postou o atleta.



O jogador disputou 17 partidas pelo clube baiano na Série B. O Vitória fez campanha bastante irregular na Segundona, chegando a flertar com o rebaixamento para a Série C. No fim, a equipe baiana terminou a competição na 14ª colocação.