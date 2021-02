Matheus Nascimento.Treino do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 24 de julho de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 20:35

Rio - Joia das categorias de base do Botafogo, o jovem Matheus Nascimento já tem o nome especulado fora do Alvinegro. De acordo com o site 'Transfermarket', especializado em valores de mercado no futebol, o atleta de 16 anos está avaliado em R$ 19,5 milhões. Apesar da pouca idade, o atacante é o jogador mais caro do elenco do clube carioca.

Matheus Nascimento começou a figurar mais na equipe profissional do Botafogo nesta temporada, principalmente nestas últimas rodadas do Brasileirão, já com o rebaixamento do clube decretado. O atacante de 16 anos já tem valor de mercado igual a de atletas carimbados como Marinho, do Santos, Eduardo Vargas, do Atlético-MG, e Luan, do Corinthians.