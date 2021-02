Durcesio Mello: prazo adiado Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 15:32

Rio - Após os anúncios recentes de Marcelo Chamusca, para o cargo de treinador, o do atacante Ronald, o Botafogo pode estar próximo de mais um reforço. De acordo com o portal 'Ge.com', o Alvinegro estaria de olho no meia Giovanni, de 26 anos, do Cruzeiro. Novo treinador da Raposa, Felipe Conceição não pretende utilizar o atleta na próxima temporada.

Publicidade

Ainda segundo o portal, já houve uma sondagem, mas ainda não foi concretizada nenhuma proposta oficial. Revelado pelo Corinthians, Giovanni já passou por Portuguesa, Ponte Preta, São Bento, Atlhetico Paranaense, Tigres do Brasil, Náutico, Goiás e Coritiba. Em 10 partidas pelo Cruzeiro na série B da última temporada, o atleta não marcou nenhum gol.