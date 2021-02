Bruno José se destacou pelo Brasil de Pelotas em 2020 Divulgação Brasil de Pelotas

Por Venê Casagrande

Publicado 12/02/2021 14:58 | Atualizado 12/02/2021 15:00

O Cruzeiro encaminhou mais um reforço para a temporada 2021. Trata-se do atacante Bruno José, do Internacional. As conversas avançaram nas últimas horas, e a Raposa entrou em acordo com o Colorado para ter o jogador em definitivo, após pedido do técnico Felipe Conceição. Inclusive, existe a chance de o jogador embarcar já neste final de semana em Belo Horizonte.

O representante de Bruno José, Jorge Machado, confirmou à reportagem que a negociação, revelada primeiramente pela Rádio Itatiaia, está próximo de ser fechada e que o atacante vai para a Toca da Raposa de forma definitiva. Os valores da transação entre Cruzeiro e Internacional, entretanto, não foram revelados.

Bruno José pertencia ao Internacional, mas foi emprestado Brasil de Pelotas em 2020, equipe que defendeu em 22 jogos e marcou seis gols. Com a valorização do atacante, o Internacional acabou dificultando as tratativas com o Cruzeiro, que conseguiu convencer o Colorado de sacramentar o negócio.

Além de Internacional e Brasil de Pelotas, Bruno José já atuou pelo Botafogo-SP e CSA, ambos os clubes emprestado pelo Colorado. O atacante de 22 anos surgiu no futebol em 2018, quando estreou pelo profissional do time de Porto Alegre.