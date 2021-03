Marcelo Chamusca terá a missão de comandar o Botafogo na temporada de 2021 Vítor Silva/Botafogo

Rio - Após o empate na estreia contra o Boavista, o Botafogo tem mais uma oportunidade de conseguir a sua primeira vitória no Carioca. O Glorioso irá encarar o Resende, no Nilton Santos, às 20h15. O duelo seria na segunda-feira, porém, acabou antecipado para o domingo devido ao compromisso do Alvinegro pela Copa do Brasil na próxima quarta.

Em sua segunda partida no comando do Glorioso, Marcelo Chamusca deverá escalar o Botafogo com: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Luiz Otavio, Bruno Nazario, Ênio; Matheus Babi.

O Resende estreou no Carioca surpreendendo o Fluminense. Após sair atrás do placar, a equipe do Sul Fluminense conseguiu a virada nos últimos minutos da partida. Diante do Botafogo, o clube tentará uma nova surpresa.

Com 32 jogadores no elenco, o Resende tem Sandro Sargentim no comando como técnico. O principal destaque do elenco é Nunes, ex-jogador do Vasco e do Coritiba.