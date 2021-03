Matheus Babi fez dois gols Vitor Silva/ Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 22:10 | Atualizado 07/03/2021 22:17

Rio - Após empatar na estreia contra o Boavista, o Botafogo conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Contra o Resende, no Nilton Santos, o Glorioso levou a melhor e derrotou a equipe do Sul-Fluminense por 3 a 0. Matheus Babi, duas vezes, e Warley fizeram os gols da equipe carioca na partida. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos quatro pontos e está na terceira colocação no Estadual.

Na próxima rodada, o Botafogo vai encarar o Bangu, novamente no Nilton Santos. O duelo acontecerá às 21h05, no próximo sábado. Já o Resende, que tem três pontos na competição, vai encarar o Madureira, no Conselheiro Galvão, ás 15h30. O jogo também é no sábado.

O Botafogo iniciou a partida pressionando o Resende. Com apenas dois minutos, o Glorioso quase abriu o placar no Nilton Santos. Após levantamento para a área, a defesa da equipe do Sul Fluminense cortou para trás e Jefferson fez grande defesa, evitando o primeiro gol do Glorioso.



O Alvinegro tinha o controle da partida, mas não conseguia finalizar contra a meta do Resende. O Glorioso buscava bastante as jogadas pelo lado do campo e pressionava muito a saída de bola da equipe adversária.

Até que aos 31 minutos, o Botafogo abriu o placar. Ronald invadiu a área e cruzou na medida para Matheus Babi conferir e abrir o placar para a equipe carioca. Em vantagem, o Glorioso ampliou logo depois. Bruno Nazário serviu Babi e finalizou no ângulo e fez o segundo dele e o segundo do Alvinegro na partida.

Em vantagem no placar, o Botafogo acabou desabrochando mais na partida. Aos 36 minutos, o Glorioso chegou com perigo novamente. Bruno Nazário arrancou, puxando contra-ataque e finalizou para fora, assustando o goleiro Jefferson.

O segundo tempo começou com o Resende assustando. Com apenas cinco minutos, após cruzamento pela esquerda, Grasson cabeceou, mas o goleiro do Botafogo, Douglas Borges, fez grande defesa. Seis minutos depois, brilhou a estrela do goleiro alvinegro. Após cobrança de escanteio, Nunes finalizou com muita força, mas Douglas apareceu muito bem e fez uma defesa sensacional no Nilton Santos.

Aos 20 minutos, finalmente, o Botafogo conseguiu levar perigo ao gol do Resende no segundo tempo. Warley vai até a linha de fundo na direita e tocou para trás, Matheus Babi recebeu e bateu firme e o goleiro Jefferson fez boa defesa, salvando os visitantes na partida.

Aos 27 minutos, o Botafogo chegou ao seu terceiro gol na partida. Bruno Nazário serviu Warley, o atacante invadiu a área e finalizou sem defesa para o goleiro Jefferson, ampliando a vantagem do Glorioso sobre o Resende. Com a vantagem no placar, o Glorioso administrou o resultado nos últimos minutos e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Carioca.

BOTAFOGO 3 X 0 RESENDE

Estádio: Nilton Santos (RJ)

Arbitragem: Alexandre Vargas

Cartões Vermelhos:

Cartões Amarelos: Alex Barros (RES), Guilherme Santos (BOT), Matheus Babi (BOT)

Gols: Matheus Babi (BOT) - Dois e Warley (BOT)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Marcelo Benevenuto e Hugo (Guilherme Santos); Luiz Otávio, Pedro Castro (José Welison) e Bruno Nazário (Rafael Navarro); Ronald (Ênio), Matheus Babi e Warley (Matheus Nascimento) / Treinador: Marcelo Chamusca

RESENDE: Jefferson, Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor (João Felipe), Guioto (Jean Deretti) e Matheuzinho (Jonathan); Matheus Bastos (Jefferson Ruan) e Nunes (Igor) / Treinador: Sandro Sargentim