Publicado 24/03/2021 15:11

Rio - O lateral-esquerdo Rafael Carioca, de 28 anos, será jogador do Botafogo. De acordo com o portal "Lancenet", o atleta rescindiu com o Vitória e deverá chegar ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira.

O lateral-esquerdo não estava nos planos do clube baiano para 2021. Na última temporada, Rafael Carioca fez 30 partidas e fez três gols. Cria da base do Fluminense, o jogador atuou pelo Ceará entre 2017 e 2018, quando trabalhou com o atual técnico do Botafogo, Marcelo Chamusca.



O atleta tem passagem por outras equipes importantes do futebol brasileiro como Internacional, Paraná, CBR e Bragantino. O Glorioso estava em busca da contratação de algum reforço para a posição.