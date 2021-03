Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Rio - O treinador Marcelo Chamusca conheceu na última quarta-feira a sua primeira derrota no comando do Botafogo. Ao fim da partida, o comandante lamentou o resultado negativo e principalmente a atuação da sua equipe no primeiro tempo do clássico disputado no Nilton Santos.

"Nosso primeiro tempo foi muito difícil. Além das dificuldades de construção, quando conseguíamos em alguns momentos roubar a bola e criar o contra-ataque, erramos muito no último passe, duas ou três situações interessantes que pecamos. Outro aspecto foi o mérito do Flamengo, que joga com a linha de quatro jogadores pressionando. Eles conseguiram fazer essa mecânica com excelência. Apesar disso, não sofremos tanto no aspecto defensivo. Vamos precisar evoluir, pois vamos enfrentar equipes com essa estratégia de pressionar em linha", afirmou.

Ao ser questionado sobre se a derrota contra o time B do rival traria preocupação, Chamusca preferiu focar no resultado negativo em si e relembrou que a derrota para o Flamengo foi sua primeira pelo Botafogo.



"A minha preocupação e minha chateação é por termos perdido um clássico e jogo importante. O comportamento da equipe no primeiro tempo, claro que nos traz preocupação. Estamos num processo de construção ainda. Jogadores que foram contratados ainda nem puderam estrear ainda. É um início de trabalho onde gostaríamos de poder fazer com resultados positivos. Não conseguimos hoje. Foi a minha primeira derrota. Eu não isento a minha responsabilidade como treinador, nem a dos jogadores. Mas nós jogamos contra uma equipe extremamente qualificada, que soube em todos os momentos nos pressionar", disse.