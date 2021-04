O centroavante segue com seu futuro indefinido no Glorioso Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:32

Rio - Após o Fluminense deixar a negociação, o Athletico-PR pode ser mais um clube a desistir de Matheus Babi. De acordo com informações da Rádio Transamérica de Curitiba, o Furacão está insatisfeito com a postura do Botafogo e estabeleceu um prazo pelo jogador, de 23 anos, até o próximo domingo.

O presidente do clube paranaense, Mario Celso Petraglia revelou que a negociação se complicou. Acertado com o Serra Macaense e o com o atacante, o Furacão encontra problemas com o pedido do Botafogo para liberar o atleta. O Glorioso deseja R$ 3 milhões mais 10% dos direitos econômicos para lucrar com uma futura transferência.

Babi pertence ao Serra Macaense, mas tem contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim do ano. Para liberar o atleta, o Glorioso exige uma compensação financeira. Na negociação com o Fluminense, a equipe carioca não aceitou receber jogadores como troca para liberar Matheus Babi.



A oferta do Athletico-PR para o Serra Macaense foi de R$ 9 milhões por 70% dos direitos econômicos, mas o Botafogo tem direito a uma taxa de vitrine de 40%. Babi é um dos destaques do atual elenco do Botafogo.