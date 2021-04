Em General Severiano desde 2017, o atacante Marquinhos tem no currículo convocações para a Seleção de base Divulgação/Botafogo

Publicado 09/04/2021 16:23

Rio - De olho no futuro, o Botafogo acertou a permanência de uma das joias reveladas pelo clube: Marquinhos, de 18 anos. Com passagem pela Seleção sub-17, o atacante assinou nesta sexta-feira o primeiro contrato como profissional, com validade até o fim de 2022.

O extenso processo de reformulação em curso no Botafogo tem priorizado a valorização da base, como reforços a curto prazo para o técnico Marcelo Chamusca e ativos visando possíveis negociações. Com uma dívida estimada em R$ 1 bilhão, entre ações trabalhistas, cíveis e fiscais, o Botafogo definiu o valor de R$ 30 milhões na multa rescisória da joia.

Avaliado como um atacante rápido e habilidoso, Marquinhos está em General Severiano desde 2017. Em evolução, já possui no currículo convocações para a Seleção sub-17. Inspirado em Ênio e Matheus Nascimento, outras crias da base, o atacante mira a primeira chance como profissional e espera chamar a atenção de Marcelo Chamusca ao longo da temporada.