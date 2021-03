Marcelo Cabo deve promover a estreia de Zeca e aguarda a evolução de Cano para o confronto com a Caldense, pela Copa do Brasil Rafael Ribeiro/Vasco

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 14/03/2021 15:17

Rio - O Vasco ainda não venceu na temporada 2021. Com o saldo de duas derrotas e um empate no Campeonato Carioca, o Cruzmaltino conta com reforços para mudar o incômodo histórico em sua estreia na Copa do Brasil. Após promover a estreia de Ernando no empate com o Nova Iguaçu, sábado, em São Januário, Marcelo Cabo deve confirmar o lateral-esquerdo Zeca e o meia-atacante Marquinhos Gabriel como titulares no confronto com a Caldense, quinta-feira, às 21h30, no Ronaldão.

No entanto, o reforço mais aguardado é o de Germán Cano. Em recuperação de uma lesão na coxa direita, o atacante segue em tratamento intensivo. A participação nos treinos desta semana será decisiva para a escalação do argentino, artilheiro do Vasco na temporada 2020, com 24 gols. Diagnosticado com o novo coronavírus, Léo Matos ainda cumpre o período de quarentena e tem chance reduzida de jogar na quinta-feira.

Publicidade

Outra dúvida é participação de Leandro Castan. Apesar do desejo de Marcelo Cabo de contar com o capitão em 2021, a diretoria e o estafe do zagueiro buscam buscam um novo destino, em comum acordo. Caso permaneça na Colina, o camisa 5, dono do segundo maior salário do elenco, precisará renegociar os valores do contrato válido até 2022.

A perda de receitas de TV do clube é avaliada em R$ 100 milhões. O impacto é refletida na ampla reformulação. Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá uma direito a uma premiação menor pela participação na Copa do Brasil deste ano. Com R$ 560 mil garantidos, o Cruzmaltino vai faturar mais R$ 675 mil caso avance para a segunda fase.