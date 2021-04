Jogador Rafael Navarro do Botafogo em partida contra o Grêmio Marcello Dias/Agencia O Dia

Publicado 12/04/2021 14:16

Rio - Rafael Navarro está à disposição do Botafogo para o confronto contra o ABC, pela segunda fase da Copa do Brasil. Substituído no segundo tempo do empate por 2 a 2 contra o Volta Redonda, o atacante levou a mão à coxa antes de deixar o campo, mas não preocupa para o próximo compromisso do Glorioso. A informação é do jornalista Wellington Arruda.

De acordo com informações do jornalista Wellington Arruda, Navarro sentiu apenas um desconforto muscular e estará à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Vale lembrar que o atacante marcou um belo gol contra o Volta Redonda e aproveitou a chance como titular.

Navarro disputa a vaga no comando de ataque com Matheus Babi, que negocia a saída do Botafogo e tem a situação indefinida. Além deles, a revelação Matheus Nascimento aparece como boa opção e pode ser útil ao Glorioso no decorrer da temporada.

Ainda em processo de construção da equipe ideal, o Botafogo tem decisão na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o ABC, no Frasqueirão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de classificação, o Glorioso garante R$ 1.700.000,00 aos cofres do clube.