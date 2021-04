Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/04/2021 13:07

Rio - O Athletico-PR ficou mais próximo de fechar com o atacante Matheus Babi. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Furacão topou pagar R$ 3 milhões à vista ao Botafogo pelo jogador. Agora, o Furacão aguarda até terça-feira para finalizar positivamente a negociação que já dura semanas.

Entre Athletico, Serra Macaense e jogador já está tudo certo para a compra de 70% dos direitos econômicos do atacante, por R$ 9 milhões. Ainda falta, no entanto, a definição entre o Botafogo e o Serra Macaense em relação ao percentual do atleta que ficará para os dois clubes. O Serra quer ficar com todo o percentual. O Botafogo tinha a intenção de, pelo menos, ter 5%.

Para chegar próximo de contratar Matheus Babi, Athletico venceu a concorrência com o Fluminense, que também apresentou proposta, mas não conseguiu convencer o Botafogo a liberar o jogador. Babi está emprestado ao Glorioso até o fim de 2021.



O atacante foi indicado pelo diretor técnico Paulo Autuori, que o comandou no Botafogo no ano passado. e está animado com o projeto que o Athletico está oferecendo. Babi, de 23 anos, marcou 15 gols em 48 jogos pelo clube carioca.