Matheus Nascimento, de 17 anos, volta a ganhar uma chance como titular contra o ABC Vítor Silva/Botafogo

Rio - De fato, há coisas que só acontecem ao Botafogo. O popular ditado entre os torcedores voltou ao debate após o corte de Rafael Navarro da viagem para Natal, onde o Botafogo enfrenta o ABC, nesta quarta-feira, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com uma lesão muscular, o atacante foi vetado e deverá ser substituído por Matheus Nascimento, joia da base, de apenas 17 anos. A informação foi inicialmente revelada pelo site 'Fogo na Rede'.

Com a venda de Matheus Babi para o Athletico-PR, o Glorioso embolsou R$ 3 milhões, mas deixou uma lacuna no enxuto e carente elenco. Gabriel, de 19 anos, atacante do sub-20 foi relacionado às pressas e é uma das novidades na delegação. Com o 'cobertor curto', a diretoria vai ao mercado em busca de opções.

Com multa avaliada em mais de R$ 300 milhões, Matheus Nascimento é considerado a maior revelação do clube nos últimos anos. Nome frequente na lista de convocação de Seleções de base do Brasil, o atacante despertou o interesse de Grêmio e Internacional, mas o Botafogo mira a venda para o exterior no valor mais próximo possível da multa. Promissor, Matheus busca o primeiro gol como profissional pelo Alvinegro.

Apesar do problema, o técnico Marcelo Chamusca deve manter a base da equipe que empatou em 2 a 2 com o Volta Redonda, sábado, no Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca.

Portanto, o Alvinegro deve entrar em campo com a seguinte formação: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca; Luiz Otavio, Matheus Frizzo e Ricardinho; Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento.