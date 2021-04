Marcelo Chamusca Vitoria Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 09:00

Rio Grande do Norte - O treinador Marcelo Chamusca sofreu na partida contra o ABC, em Natal, o seu primeiro grande revés sob o comando do Botafogo. Após empate por 1 a 1 e derrota nos pênaltis, o Glorioso se despediu da Copa do Brasil. Ao fim da partida, o comandante lamentou a eliminação precoce no torneio.

"A eliminação é horrível para todos, péssima em todos os sentidos. Estamos decepcionados. Entramos no jogo com uma rotação muito baixa, demoramos a tomar o controle. O que apresentamos foi muito pouco. No segundo tempo, fizemos alterações e tentamos melhorar, mas só conseguimos empatar no último minuto. Não dá para entrar em um jogo como esse, decisivo, e demorar a entrar no jogo. Isso acarretou na eliminação", afirmou.

Publicidade

Com muitos empates no comando do Botafogo, o treinador já começa a receber muitas críticas dos torcedores. Chamusca fez uma análise sobre o seu trabalho no Glorioso até o momento.

"Tenho tentado, no pouco tempo que a gente teve, dar um padrão, firmar uma ideia de jogo. Mas temos pouco tempo de treinamento, pouco tempo de preparação. No último jogo, apesar do resultado, apresentamos uma evolução. Mas precisamos ter mais consistência defensiva, controlar mais as fases do jogo. Hoje, esperava que a gente controlasse melhor e fizesse um bom jogo, mas o goleiro deles trabalhou muito pouco. São situações que acontecem em um início de trabalho", disse.