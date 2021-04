Gerson 'Canhotinha de Ouro' Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 21:30

Rio - Um dos maiores jogadores da história do Botafogo, o ex-meia Gérson hoje tem ganhado notoriedade pelas críticas feitas em canal no Youtube. Após a derrota para o Fluminense no último sábado, o ex-jogador não mediu as palavras para falar do momento que a equipe atravessa neste início de temporada sob comando do técnico Marcelo Chamusca.

"Em uma semana o Botafogo saiu da Copa do Brasil, foi desclassificado do Carioca e acabou com os esportes olímpicos. É preciso falar mais alguma coisa sobre o Fogão? Nós, torcedores, estamos por aqui! Estou recebendo um monte de ligações de torcedores, dizendo que esse time vai para a Terceira Divisão ou não sai da Segunda", disse Gerson, antes de emendar:

"Time sem alma, sem fibra, não querem p**** nenhuma com nada! Vamos para a luta! Aí contratou não sei quem, não sei quem... Para que? Para jogar isso aí? Para ficar três dias tocando a bola para trás? Estou de saco cheio de ver esse time!", completou o ex-jogador.