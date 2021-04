Alef Manga Divulgação/ VRFC

Publicado 20/04/2021 13:16

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Botafogo fez uma investida em Alef Manga, jogador do Volta Redonda. De acordo com informações do "Canal do TF", o Glorioso tentou o empréstimo do atleta, que é o artilheiro do Carioca, mas os números não empolgaram o Voltaço.

A sondagem do Botafogo foi por um empréstimo sem custos. O Glorioso só se comprometeria a realizar o pagamento apenas ao fim do período. O Volta Redonda não gostou e pediu R$ 600 mil para emprestar o jogador ao Glorioso.



Alef Manga, de 26 anos, tem contrato com o Voltaço até o fim de 2022. O clube deseja aproveitar o bom momento do jogador para lucrar. Em caso de venda, a multa rescisória é de R$ 2,5 milhões para o mercado nacional e de mais de R$ 4 milhões para o exterior.