Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 12:19

Pelo menos um alívio para os funcionários do Botafogo. A 75ª Vara do Trabalho do Rio aprovou a renovação do acordo judicial que garante a preferência pelo pagamento dos salários em dia até o fim do ano, segundo o site 'ge'.

Com a decisão, qualquer futura penhora de credores do Botafogo não pode impedir que o dinheiro em caixa seja bloqueado para pagar os salários dos funcionários. O limite da penhora é de R$ 39.543.262,09 e o acordo foi costurado há um mês.



Publicidade

O Botafogo aprova a decisão, já que muito dos atrasos nos últimos anos deveu-se a penhoras na justiça, que impediram o pagamento aos funcionários. Entretanto, a missão de manter os salários em dia até o fim do ano continuará sendo um desafio.



Isso porque a diretoria alvinegra conta com dinheiro em caixa apenas até maio ou, no máximo junho. Para o segundo semestre, o Botafogo precisa encontrar alternativas para conseguir novas receitas, seja com venda de jogadores, empréstimos ou novas parcerias.