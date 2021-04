André LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 23/04/2021 12:17

Rio - Sem espaço no elenco do Fluminense, o volante André, de 19 anos, deverá ser negociado com o Botafogo. De acordo com informações do portal "UOL", a polêmica envolvendo o não acerto entre as partes pela liberação de Matheus Babi, que foi para o Athletico-PR, não deverá ser um problema para o Tricolor liberar o atleta.

No Fluminense, ainda há a visão de que a diretoria do Botafogo conduziu mal a negociação envolvendo Babi, porém, um empréstimo ao Glorioso é visto como importante para que André possa desenvolver o seu futebol. Com a equipe de General Severiano está na Série B e fora da Copa do Brasil e do Carioca, as duas equipes não irão competir entre si em 2021.



Além disso, a permanência de André no Rio é um atrativo para o Fluminense. O jogador é visto como uma grande promessa da base tricolor. Como profissional, o volante entrou em campo em 15 jogos e não fez nenhum gol pelo clube das Laranjeiras.