Matheus Frizzo Vitor Silva / BFR

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 13:30

Rio - O Botafogo teve uma boa notícia na última sexta-feira. O meia Matheus Frizzo, de 22 anos, se mostrou recuperado de uma concussão e voltou a treinar com seus companheiros. O atleta se lesionou na partida contra o ABC, em Natal, pela Copa do Brasil.

Publicidade

Matheus se machucou em uma disputa de bola com Janderson, do clube portiguar. Após o ocorrido, o jogador do Botafogo foi retirado do estádio Frasqueirão de ambulância. Na última terça, o Glorioso havia informado que Frizzo seguia no protocolo de concussão e que nos próximos dois dias faria treinamentos físicos progressivos.



Matheus foi contratado para reforçar o Botafogo nesta temporada. O jogador tem passagens pela base do São Paulo, se profissionalizou no Grêmio e já defendeu Atlético-GO e Vitória. Ele atuou em nove jogos e fez um gol pelo Glorioso.