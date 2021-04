Anselmo Ramon Reprodução

Publicado 25/04/2021 19:17 | Atualizado 25/04/2021 20:23

Rio - O atacante Anselmo Ramon já chegou a um acordo com o Botafogo e espera apenas a liberação da Chapecoense para acertar o reforço. Apesar da equipe catarinense estar fazendo jogo duro, uma dívida que o clube de Santa Catarina tem pode facilitar a liberação do jogador, de 23 anos. As informações são da "Rádio Chapecó".

A Chape tem uma dívida com o Glorioso relativa ao empréstimo do meia Marcos Vinícius em 2019. O jogador pertencia ao Botafogo e foi liberado para defender o clube catarinense. Além disso, Anselmo Ramon ainda tem a receber do clube catarinense.



O Botafogo poderá acertar um contrato de dois anos com o jogador, que já defendeu o Cruzeiro. Anselmo Ramon pode ser o centroavante para dar mais peso e experiência ao clube, que conta apenas com os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento.