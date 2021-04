Chamusca. Botafogo x Boavista pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 03 de Marco de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 19:59

Em jogo para cumprir tabela, o Botafogo recebeu o Macaé e fez o seu dever de casa bem feito, goleando o adversário por 4 a 0, com gols de Kanu, Rickson, Pedro Castro e Matheus Nascimento. Com o resultado, o Alvinegro terminou a Taça Guanabara na sétima colocação, com 15 pontos ganhos.

O Botafogo foi dominante no primeiro tempo, esteve quase o tempo todo no campo de ataque, mas não conseguiu ser efetivo contra o Macaé, que é último colocado da Taça Guanabara. O Alvinegro criou algumas oportunidades com Felipe Ferreira e Marco Antônio. Mas não concluiu bem ou parou no goleiro Ricardo.

O lance mais perigoso aconteceu aos 23 minutos. Marco Antônio recebeu bom lançamento na área de Ricardinho e chutou firme. A bola explodiu na trave e na sequência Ricardo fez a defesa e salvou o Macaé. Aos 36, o Alvinegro novamente assustou. Pedro Castro recebeu na área e chutou colocado. Ricardo espalmou a bola. Na sobra, Rickson isolou a chance de abrir o marcador.

Aos 42, o Glorioso teve a última oportunidade do primeiro tempo. Felipe Ferreira cobrou bem a falta e fez o goleiro do Macaé a fazer grande defesa e salvar, mais uma vez, a sua equipe. A equipe de Marcelo Chamusca teve 56% de posse de bola, mas não soube converter a vantagem em gol.

No segundo tempo, o Botafogo evoluiu e mostrou que a conversa de Marcelo Chamusca com os jogadores no vestiário deu jeito na equipe. E, logo aos cinco minutos, o Alvinegro abriu o placar, com um belo gol. Paulo Victor fez grande jogada pela esquerda e rolou para Pedro Castro. O volante soltou uma bomba de fora da área, marcou uma pintura e abriu o placar.

Aos dez minutos, o Glorioso quase ampliou. Matheus Nascimento foi lançado na área, chutou cara a cara com Ricardo, que fez a defesa e evitou o segundo do adversário. Mas, aos 17, não teve que goleiro que desse jeito. Paulo Victor cruzou rasteiro da esquerda e encontrou Rickson livre na área. O volante chutou no canto do goleiro Ricardo e ampliou o placar para o Alvinegro.

Antes do apito final, o Botafogo conseguiu fazer mais dois, goleando o Macaé. Aos 41, após cruzamento na área, Kanu cabeceou e deslocou o goleiro Ricardo. Antes dela entrar, David Sousa escora para o gol! O árbitro deu o tento para Kanu. No lance seguinte, o garoto Matheus Nascimento deixou o dele. Ênio fez grande jogada individual pela esquerda e rolou para o camisa 9 na área, que mandou para a rede e fechou o caixão.

O próximo jogo do Botafogo será na semifinal da Taça Rio, ainda com data a definir, contra o Nova Iguaçu, visando à preparação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.