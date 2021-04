Matheus Nascimento. Botafogo x Macae pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 25 de Abril de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 20:33

A goleada do Botafogo sobre o Macaé neste domingo, por 4 a 0, pela Taça Guanabara, não foi um jogo qualquer para um jogador em especial. O jovem Matheus Nascimento, de apenas 17 anos, fez o quarto do Alvinegro no jogo e marcou o seu primeiro gol pelo time profissional do Glorioso.

Após o jogo, o atacante, que mostrou versatilidade durante os 90 minutos, atuando como extremo e centroavante, comemorou a primeira bola na rede pelo elenco profissional do Botafogo.

"Graças a Deus consegui fazer o primeiro gol como profissional. Agradecer minha família e a Deus. Agora vou estar mais tranquilo para fazer os próximos gols."

O Botafogo volta a campo pela Taça Rio para pegar o Nova Iguaçu, mas a data ainda será definida. Eliminado na Copa do Brasil, o Alvinegro tem apenas esse compromisso antes de iniciar a busca pelo retorno à Série A do Brasileirão.