Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentaram neste domingo pela semifinal da Taça Rio Divulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 19:58

Rio - Botafogo e Nova Iguaçu entraram em campo neste domingo pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. No Nilton Santos, as equipes tiveram poucas oportunidades claras de gol e não saíram do 0 a 0. Nas escassas oportunidades que criaram, pararam nos goleiros Douglas Borges e Luis Henrique. Os times voltam a se enfrentam no próximo final de semana para definir o finalista da Taça Rio.

A primeira boa chance do jogo ocorreu para o lado do Alvinegro. Aos seis minutos, Felipe Ferreira fez um cruzamento na cabeça de Marco Antônio, mas o meia finalizou para fora. Até a parada técnica, aos 20', o Botafogo dominou o meio-campo e comandou as ações do jogo, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chutes ao gol. Pedro Castro assustou Luis Henrique com um forte chute de fora da área aos 23', que passou rente a trave.

A chegada de mais perigo do Nova Iguaçu só aconteceu aos 32 minutos, quando Anderson Kunzel arrisou um chute de fora da área, que passou perto do gol de Douglas Borges. Já na reta final da etapa inicial, o ataque do Botafogo levou perigo mais uma vez. Após uma tabela entre Matheus Nascimento e Marco Antônio, a bola sobrou para Pedro Castro, que chutou de primeira, mas a bola passou pelo lado da meta do Nova Iguaçu.

O segundo tempo começou sem grandes emoções, até que aos 15 minutos, Anderson Kunzel recebeu cruzamento na área e cabeceou para a grande defesa de Douglas Borges. Na volta da parada técnica da etapa final, Matheus Nascimento arriscou chute da entrada da área, mas Luis Felipe defendeu. Na reta final de jogo, nenhuma das equipes levou muito perigo e o placar não se alterou até o apito final. A vantagem do empate para o próximo jogo é do Nova Iguaçu.

FICHA TÉCNICA - BOTAFOGO 0 X 0 NOVA IGUAÇU

Estádio: Nilton Santos (RJ)

Arbitragem: Rejane Caetano da Silva

Cartões Amarelos: Pedro Castro e Rickson (BOT); Anderson Kunzel e Gabriel (NIG)

Cartões Vermelhos: -

Gols: -

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan (Warley), Kanu, David Sousa, PV; Rickson (Marcinho), Matheus Frizzo, Pedro Castro (Romildo), Marco Antônio (Ronald), Felipe Ferreira (Ênio); Matheus Nascimento. Técnico: Marcelo Chamusca

NOVA IGUAÇU: Luis Henrique; André Santos, Leonardo, Rafinha, Mezenga; Abuda, Vandinho (Riquelme), Anderson Kunzel (Andrey), Dieguinho (Gabriel); Yan (João Pedro), Luã (Canela). Técnico: Carlos Vitor