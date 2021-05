Luiz Otavio: volante teve atuação discreta Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 21:30

Rio - Recheado de novos nomes na temporada, o Botafogo ainda estuda a dispensa de alguns atletas para a sequência da temporada. De acordo com o portal 'Lance', um dos jogadores que não deve ficar na equipe de Marcelo Chamusca é o volante Luiz Otávio. Emprestado junto ao Tombense, o meia não terá o vínculo renovado com o Alvinegro.

Luiz Otávio fica no clube até o fim do mês quando se encerra o contrato de empréstimo com o Botafogo e depois retorna ao clube mineiro. O último jogo do meia como atleta do Botafogo será dia 28 de maio, na estreia do Alvinegro na Série B, contra o Vila Nova.

Publicidade

Marcelo Chamusca não tem utilizado muito o volante nas últimas partidas e esse é um dos motivos do Botafogo não preferir manter o jogador no elenco. O jogador chegou no início de 2020 ao Alvinegro, não teve regularidade na equipe e participou da campanha de rebaixamento do clube. Pelo clube, atuou em 31 partidas e não marcou gols.