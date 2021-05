Diego Cavalieri Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 17/05/2021 13:23

Rio - O goleiro Diego Cavalieri, de 38 anos, sofreu um desconforto no calcanhar direito nesta semana. Sem atuar na atual temporada, o jogador está sentindo uma dor em uma região que já o afetou em outros momentos da carreira. Em entrevista coletiva, o treinador Marcelo Chamusca falou sobre o problema que o jogador passou na última semana.

"Ele retornou há umas duas semanas às atividades no campo com os outros goleiros e com o treinador de goleiros e vinha treinando normalmente. No início dessa semana ele voltou a sentir um desconforto, voltou ao departamento médico, fez alguns exames e está em processo de recuperação desse desconforto que ele sentiu (...). O que foi passado para nós é que o atleta voltou para o DM para recuperar de um desconforto que ele teve. E ele não está sendo utilizado na verdade porque ele está no departamento médico", afirmou.



De acordo com informações do portal "globoesporte.com", Diego Cavalieri sofreu com o mesmo pé em 2013, quando defende o Fluminense. Na ocasião, o goleiro revelou ter uma pequena fratura no calcanhar. A última partida do jogador pelo Botafogo aconteceu contra o Palmeiras, no começo de fevereiro.