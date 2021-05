Série documental contará os bastidores do Alvinegro Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 20:24

Rio - Vivendo um dos piores momentos de sua história, mas em busca da reconstrução, o Botafogo protagonizará uma série inspirada em "Sunderland até a morte", da Netflix, que contou a trajetória do tradicional clube inglês para voltar à Premier League, elite do futebol local.

A série documental sobre o dia a dia do Sunderland foi um sucesso na maior plataforma de streaming do mundo. Acompanhando jogos e mostrando os bastidores dos "Black Cats" o documentário acabou após o rebaixamento da equipe do nordeste da Inglaterra para a terceira divisão. A plataforma que irá receber a série do Alvinegro ainda não foi divulgada.

Publicidade

O projeto idealizado pelo botafoguense Antonio Bento Ferraz, de 30 anos, idealiza a série em 10 episódios e prevê estreia para o fim de 2022. A informação foi vinculada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo.