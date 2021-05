Daniel Borges, lateral do Mirassol Marcos Freitas/Mirassol FC

Publicado 18/05/2021 17:50

Rio - Em busca de mais um reforço para fortalecer o seu elenco, o Botafogo tem interesse na contratação de Daniel Borges, lateral-direito do Mirassol. O Alvinegro tenta o defensor, de 28 anos, por empréstimo até o fim da temporada. As informações são do perfil "Guia Alvinegro".

O contrato com o clube paulista vai até julho de 2022. Além de Mirassol e CRB, o lateral tem passagens por América-MG, Oeste, Atlético-GO, Botafogo-SP, Athletico-PR, Ponte Preta e Vitória.

Caso as negociações se concretizem, esse seria o 13º reforço da equipe carioca neste ano. Daniel tem 14 jogos e um gol na temporada, vestindo as cores do clube paulista e já trabalhou com Marcelo Chamusca no CRB, em 2019.