Bruno Mezenga chamou atenção após belo Campeonato Paulista Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:29

Rio - Artilheiro do Campeonato Paulista, o atacante Bruno Mezenga tem acerto encaminhado com o Goiás para a disputa da Série B do Brasileirão. Autor de nove gols em 12 gols pela Ferroviária, o jogador foi o grande destaque da equipe, eliminada pelo São Paulo, nas quartas-de-final do Paulistão. A informação é do blog do jornalista Alexandre Praetzel.

Bruno Mezenga, anteriormente especulado pelo Botafogo, foi indicado por Pintado, atual técnico do Goiás e que trabalhou com o atleta na Ferroviária. Antes, o jogador chegou a ser especulado em outros clubes da Série B, como Vasco e CRB.

Revelado pelo Flamengo, Bruno Mezenga chegou a participar da conquista do Campeonato Brasileiro de 2009. Depois, rodou por países como Turquia, Polônia, Sérvia e Tailândia.