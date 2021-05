Matheus Nascimento. Botafogo x Macae pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 25 de Abril de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 18:43

Rio - Joia das categorias de base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento recebeu uma proposta de quase R$ 150 milhões, mas a mesma foi recusada pelo Alvinegro. A negativa de oferta dividiu opiniões vide a situação financeira que o clube se encontra. Em entrevista ao 'Ge.com', o diretor de base da equipe, Tiano Gomes, falou sobre a negociação.

"Se a proposta foi recusada é porque no momento tivemos conversas internas e não achamos por bem ter esse negócio do Matheus, mas a gente sabe que por tudo que ele já apresentou, tudo que ele vem fazendo e pelo menino que ele é, a tendência é que as propostas apareçam mais e aí, em certo momento, o Botafogo vai decidir o melhor", disse Tiago, que emendou:

"Mas a perspectiva é que ele jogue aqui no nosso profissional, leve o time à Série A do Brasileiro e possa performar junto com a gente. Acho que o Matheus tem tudo para se firmar o quanto antes no profissional e seguir a carreira dele", complementou o diretor. Matheus Nascimento tem 23 partidas pelo time profissional do Botafogo e um gol marcado.