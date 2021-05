Gatito Fernández não evoluiu da lesão no joelho direito e será submetido a uma nova cirurgia Vitor Silva/Botafogo

Rio - A cinco dias da estreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor recebeu uma péssima notícia neste domingo. Em recuperação de uma lesão no joelho direito, Gatito Fernández será submetido a uma artroscopia para averiguação mais ampla do seu quadro, de acordo com o comunicado divulgado pelo clube.

Longe dos gramados desde o dia 23 de setembro de 2020, no empate em 0 a 0 com o Vasco, pela Copa do Brasil, o goleiro paraguaio deu início à saga para voltar a jogar após o diagnóstico que confirmou um edema ósseo no joelho direito. Com contrato válido até dezembro, Gatito, ídolo da torcida, está no cronograma de renovações de contrato da diretoria. No entanto, não há previsão para a sua volta.

Confira na íntegra a nota oficial do Botafogo:

"O goleiro Gatito Fernández, diagnosticado inicialmente com um edema ósseo no joelho direito, será submetido a artroscopia para averiguação mais ampla de seu quadro e consequente recuperação. Gatito tratava da lesão no clube de forma conservadora e, após relatos de dores por parte do atleta e de avaliações da equipe médica dos novos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, chegou-se ao consenso da necessidade do procedimento de forma imediata. O atleta é assistido de perto pelo novos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, reformulado no início da atual gestão, e por um médico externo pessoal, que conduz o caso desde janeiro".