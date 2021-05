Bochecha VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:46

Rio - O volante Gustavo Bochecha é mais um ex-jogador do Botafogo a acionar o clube na Justiça do Trabalho. Segundo o jornalista Matheus Mandy, o atleta cobra R$ 112 mil do clube carioca. O valor é referente ao salário de maio de 2020, férias de 2018 e 2019, FGTS, multa e honorários advocatícios.

Revelado nas categorias de base do Glorioso, Bochecha conquistou dois títulos pelo Botafogo; Campeonato Brasileiro Sub-20, em 2016, e Campeonato Carioca, em 2018.

Publicidade

Gustavo Bochecha foi liberado pelo Botafogo em junho de 2020 após negociação com o Juventude, mas o Glorioso ficou com 42,5% dos direitos econômicos. Atualmente sem espaço no clube de Caxias do Sul, o meia tem conversas avançadas para defender o Coritiba na Série B de 2021.