Chamusca: empate frustrante - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:46

Rio - Sem o Estádio Nilton Santos à disposição, já que o mesmo foi cedido para a disputa da Copa América, o Botafogo estuda algumas alternativas para mandar seus próximos jogos. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Glorioso pode levar o confronto contra o CSA, no dia 23 de junho, pela sexta rodada da Série B, para o Nordeste.

A intenção da diretoria alvinegra seria facilitar a logística do clube e evitar um desgaste, já que os jogos estão acontecendo sem torcida. No dia 20, o Glorioso vai aos Aflitos enfrentar o Náutico, e no dia 26 encara o Sampaio Corrêa, em São Luís.

Neste sábado, o Glorioso se "despedirá" do Nilton Santos. O clube encara o Coritiba, às 21h, antes de deixar o local à disposição da Conmebol.