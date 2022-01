Gatito Fernández, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gatito Fernández, goleiro do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 10/01/2022 13:30

Rio - O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, testou positivo para Covid-19 e ficará uma semana ausente dos treinamentos da equipe, seguindo os protocolos e orientações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A informação é do site "GE".

Gatito passa bem, tem apenas sintomas leves do vírus, mas será acompanhado pelo departamento médico do clube nos próximos dias. O goleiro, que está de contrato renovado com o Botafogo, será o titular na temporada de 2022 após 15 meses afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho direito.

Já o lateral-direito Rafael, diagnosticado com coronavírus na última segunda-feira, na reapresentação do elenco no Estádio Nilton Santos, está de volta aos trabalhos. O jogador não teve sintomas e passou por avaliações da equipe médica do Alvinegro antes de ser reintegrado ao elenco.