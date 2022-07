Diego Loureiro deverá ser emprestado ao Guarani - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/07/2022 14:30 | Atualizado 30/07/2022 14:31

Rio - O Botafogo negocia o empréstimo de Diego Loureiro para o Guarani. O goleiro, que foi titular na campanha do título da Série B de 2021, perdeu espaço nessa temporada com o retorno Gatito Fernández, recuperado de lesão. O contrato deverá valer até o Estadual de 2023. As informações são do portal "globoesporte.com".

Além do clube paulista, outra alternativa que surgiu foi a mudança para o futebol português. No entanto, a tendência é que ele permaneça no Brasil. Com o avanço das negociações, o jogador não foi relacionado para as últimas rodadas do Brasileirão. O treinador Luís Castro tem contado com Gatito, Douglas Borges e Igo Gabriel.

Outro motivo para a saída de Loureiro é a procura do Botafogo por goleiros, uma vez que está no mercado por um arqueiro para disputar posição com Gatito. A intenção é contratar um jogador jovem para trabalhar a sucessão do paraguaio de 34 anos.