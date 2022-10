Luís Castro - Vítor Silva/Botafogo

Luís CastroVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/10/2022 18:52

Rio - O Botafogo está escalado para o duelo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (26), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Luís Castro teve alguns problemas para escalar o seu meio de campo. Isto porque, Eduardo saiu lesionado no duelo com o Fluminense, e não se recuperou a tempo. Del Piage e Lucas Fernandes, que são opções para a posição, também estão fora da partida. Em compensação, Tchê Tchê e Matheus Nascimento retornaram à equipe.

Com isto, o Botafogo irá a campo da seguinte forma: Gatito Fernández, Daniel Borges, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Júnior Santos; Jeffinho, Victor Sá e Tiquinho Soares. No banco de reservas, estão a disposição: Lucas Perri, Douglas Borges, Joel Carli, Kanu, Rafael, Patrick de Paula, Diego Gonçalves, Hugo, Jacob Montes, Lucas Piazon, Matheus Nascimento e Luís Henrique.