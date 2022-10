Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vitor_Silva/Botafogo

Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 26/10/2022 19:07

Rio - O meia Eduardo não atua mais pelo Botafogo nesta temporada. A revelação foi feita pelo técnico do Glorioso, Luís Castro, ao SporTV, antes do duelo contra o Bragantino, nesta segunda-feira, no Nilton Santos. O atleta deixou o clássico contra o Fluminense, no último domingo, por conta de um problema físico.



Em entrevista ao jornalista Thiago Franklin, Bebeto, que é sogro do meia, revelou que ele já vinha "reclamando muito do adutor" em casa e precisou tomar uma injeção para poder entrar em campo contra o Fluminense.

Além de Eduardo, Lucas Fernandes e Saravia, em transição, Danilo Barbosa, Lucas Mezenga, Breno e Kayque, também desfalcam o Botafogo nesta quarta.

"Preferimos ter todos os jogadores do que não tê-los, e são muitas ausências no meio-campo. Temos nos valido como equipe ao longo de toda a temporada, mesmo nos momentos maus que tivemos nos erguemos enquanto equipe, não foi um único jogador a tirar a equipe dos maus momentos. Vamos fazer isso mais uma vez, tentar ultrapassar as ausências, e vamos ultrapassar", disse Luís Castro.