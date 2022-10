Tchê Tchê marcou o gol da vitória do Botafogo contra o Bragantino - Vitor Silva/Botafogo FR

Publicado 26/10/2022 21:32

Rio - De olho na briga por uma vaga para a Libertadores, o Botafogo cumpriu seu papel em casa com o apoio de sua torcida nesta quarta-feira (26). No Estádio Nilton Santos, o Alvinegro se impôs e bateu o Bragantino por 2 a 1 com uma boa atuação.

A vitória levou a equipe de Luís Castro aos 47 pontos e deu um novo gás para o Botafogo na briga por uma vaga na Libertadores, saltando para a 8° colocação da tabela. O Bragantino, por outro lado, ficou na 13° colocação e estacionou nos 42 pontos.

Agora, o Glorioso volta suas atenções para a próxima terça-feira (1), quando a equipe recebe o Cuiabá, no Nilton Santos, e contará com o apoio de sua torcida para continuar na luta. Por outro lado, o Bragantino viaja à Santa Catarina para enfrentar o Avaí fora de casa, buscando manter o sonho de enfrentar uma competição sulamericana.

Precisando do resultado para subir na tabela, a equipe de Luís Castro foi para cima desde o início do jogo e deu bastante trabalho para o goleiro Cleiton, que fez boas defesas na primeira etapa. As principais chances do Glorioso saíram dos pés do atacante Tiquinho Soares, principal destaque do Botafogo na temporada.

O primeiro gol da equipe alvinegra saiu após uma sequência de lances na área do Bragantino. Após diversos cortes da defesa do clube paulista, Tiquinho escorou de calcanhar em um cruzamento e acertou a trave. Quando o goleiro Cleiton saiu do gol para tocar na bola, ela parou nos pés de Gabriel Pires, que tocou no canto para abrir o placar.

O Botafogo diminuiu o ritmo na primeira parte do segundo tempo e passou a administrar o tempo, chegando com menos frequência na área adversária. Por outro lado, o Bragantino começou a adotar uma postura ofensiva e começou a explorar os contra-ataques pelas pontas. Assim, encontrou o empate. Após cruzamento, Adryelson cortou mal para trás e encontrou Luan Cândido, livre, que estufou as redes para deixar tudo igual.

O empate, no entanto, durou pouco. O Botafogo retomou a agressividade e rapidamente voltou a assumir a dianteira do placar. Patrick de Paula fez um belo lançamento para a direita e encontrou Júnior Santos, que cruzou. A bola desviou na zaga adversária e sobrou para Tchê Tchê, que chapou com categoria e marcou o gol da vitória alvinegro.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Bragantino

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade

Gols: BOT: Gabriel Pires (aos 19'/1°T), Tchê Tchê (aos 26'/2°T); BGT: Luan Cândido (aos 16'/2°T);

Cartões amarelos: Gabriel Pires (BOT); Lomônaco, Vinícius Popó (BGT)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Jeffinho (Lucas Piazon), Victor Sá (Patrick de Paula); Júnior Santos (Diego Gonçalves) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Jadsom (Hyoran), Raul, Lucas Evangelista (Gabriel Novaes); Artrur, Vinicius Popó (Carlos Eduardo) e Sorriso (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri